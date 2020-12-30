Белорусский ОМОН вручил Лукашенко черный берет

Командование отряда милиции особого назначения (ОМОН) Минска вручило президенту Белоруссии Александру Лукашенко черный берет. Об этом сообщает информационное агентство "БелТА"
Речь идет о высшем знаке отличия белорусского ОМОНа. Решение наградить главу государства было принято советом командиров подразделения. Начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба заявил, что президент получил эту награду "за особые заслуги".
Лукашенко в свою очередь вручил ордена и медали омоновцам. Он отметил, что историческим долгом силовиков является сохранение Белоруссии для "детей и внуков".
Ранее Лукашенко обвинил выехавшую за границу оппозицию в новых "кознях".
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