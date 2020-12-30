Белорусский ОМОН вручил Лукашенко черный берет

Решение наградить главу государства было принято советом командиров подразделения.

Командование отряда милиции особого назначения (ОМОН) Минска вручило президенту Белоруссии Александру Лукашенко черный берет. Об этом сообщает информационное агентство "БелТА"

Речь идет о высшем знаке отличия белорусского ОМОНа. Решение наградить главу государства было принято советом командиров подразделения. Начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба заявил, что президент получил эту награду "за особые заслуги".

Лукашенко в свою очередь вручил ордена и медали омоновцам. Он отметил, что историческим долгом силовиков является сохранение Белоруссии для "детей и внуков".

Ранее Лукашенко обвинил выехавшую за границу оппозицию в новых "кознях".

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