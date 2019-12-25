Политик выступил с критикой политических деятелей из белорусской оппозиции.

Александр Лукашенко обвинил выехавшую за границу оппозицию в новых "кознях". Об этом белорусский политик рассказал во время выступления перед столичным ОМОНом. Спикер уточнил, что у активистов специфические представление и понимание о политике.

Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа". Блага только не видно Александр Лукашенко, белорусский политик

Политик считает, что оппозиция не ищет конструктивную альтернативу. Он также упрекнул активистов в том, что вместо честной борьбы за симпатии людей они призывают население к "уличным баталиям" и ставят под сомнение государственные институты.

Они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко заявил, что попытка возродить нацизм в Белоруссии провалилась.

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