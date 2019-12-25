В Минске напомнили о том, что во время Второй мировой войны республика лишилась каждого третьего гражданина.

Александр Лукашенко заявил, что попытка возродить нацизм в Белоруссии провалилась. Об этом политик сообщил во время посещения отряда милиции особого назначения. По словам спикера, финансовые вливания на данный "проект" велись из-за границы. Он уточнил, что прямое иностранное влияние Минск фиксировал в организации протестных акций.

Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость... Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ с флагами и портретами фюрера Александр Лукашенко, белорусский политик

Политик заявил, что невозможно провести кампанию по героизации нацизма в республике, которая лишилась каждого третьего гражданина.

Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания.

Фото: ТГ/Пул Первого