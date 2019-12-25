Оно состоится 11-12 февраля.

Александр Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания. Оно состоится 11-12 февраля. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого".

Отмечается, что дата была озвучена на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания.

Ранее посол РФ в Белоруссии рассказал о "глобальном плане" отрыва Минска от Москвы. По его словам, на Россию и Белоруссию оказывают "беспрецедентное давление", а введение санкций стоит рассматривать как инструмент вывода потенциальных конкурентов из региональных рынков.

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