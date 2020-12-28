Посол РФ в Белоруссии рассказал о "глобальном плане" отрыва Минска от Москвы

От отметил, что на обе страны оказывают "беспрецедентное давление".

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу СТВ рассказал о "глобальном плане" отрыва Минска от Москвы.

По его словам, на Россию и Белоруссию оказывают "беспрецедентное давление", а введение санкций стоит рассматривать как инструмент вывода потенциальных конкурентов из региональных рынков. Мезенцев также отметил, что мир после пандемии COVID-19 будет жестче, а большие страны будут отстаивать свои экономические и национальные интересы. В такой ситуациии Москва и Минск должны показать свою силу и умение договариваться.

Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России. Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии

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Видео: YouTube / CTVBY