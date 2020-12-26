Прививочная кампания в Белоруссии запланирована на весну.

Александр Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса. Слова белорусского политика приводит "Интерфакс". О своем решении глава республики заявил журналистам во время рабочего визита в минскую детскую инфекционную клиническую больницу.

Я вакцинироваться, прививаться не буду Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что скептически относится к заражению коронавирусом. При этом он подчеркнул, что в Белоруссии с весны 2021 года начнется массовая вакцинация населения от COVID-19. За этот период власти страны намерены привить от инфекции около 1,2 млн человек. Лукашенко добавил, что "если люди пойдут на это", то число привитых от коронавируса в республике может увеличиться до двух млн человек.

Лукашенко рассказал об отношениях с Римско-Католической церковью в контексте вопроса с архиепископом Кондрусевичем.

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ