Глава Белоруссии выразил соболезнования из-за трагедии, произошедшей в городе Чугуев.

Александр Лукашенко обратился к братскому народу Украины. Об этом сообщили журналисты местного агентства БЕЛТА со ссылкой на заявление политика. Президент Белоруссии выступил с заявлением в адрес граждан Украины. Он выразил свои соболезнования по ситуации, которая произошла в Харьковской области. Накануне там разбился военно-транспортный самолет Ан-26 с 27 пассажирами на борту. Выжить удалось только одному человеку.

От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил о том, что пострадавший самолет мог во время вынужденного приземления зацепить крылом землю.

Cемьи погибших в авиакатастрофе под Харьковом получат по 55 тысяч долларов.

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