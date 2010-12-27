Александр Беглов опубликовал итоги рабочей недели в "ВКонтакте"

Он рассказал, как город готовится к зиме, а также отметил все важные открытия этой недели.

В субботу 9 ноября Александр Беглов подвел итоги рабочей недели а также поделился принятыми решениями. Свое сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Самым первым пунктом действующий глава города отметил подготовку города к зиме.

"Проверил наличие уборочной техники, выполнение работ по ремонту кровель для уменьшения наледи зимой. Поручил до 29 ноября укомплектовать и поставить на учет дополнительные технические средства для уборки дворов и улиц", - подчеркнул Беглов.

Также на этой неделе губернатор Петербурга побывал на новой котельной в Шушарах. Он дал поручение о полном запуски котельной к декабрю этого года и подчеркнул, что в будущем в районе планируют возводить новые котельные.

В следующем пункте он указал, что город в этом году будет лучше справляться с вывозом снега.

"Число площадок для складирования снега решили увеличить до 150. В настоящее время их всего 100. Также предстоящей зимой принимать и утилизировать снег будут 11 снегоплавильных пунктов", - сообщил Беглов.

Как сказал градоначальник, теперь все владельцы комнат в комуналках наравне со всеми начнут получать налоговый вычет. Специально для этого введут изменения в законодательство.

Напомним, что на этой неделе был открыт научно-технический центр компании "Полисан". Беглов отметил, что это очень большое событие для фсего фармцевтического кластера в Северной столице. За год завод планирует выпускать более 20 миллионов разных лекарств.

Также губернатор подвел итоги по количеству выкупленных у застройщиков социальных объектов.

"В этой работе город в 2019 году поставил рекорд, в том числе благодаря помощи федерального бюджета. Сейчас деньги Петербурга направляются на выкуп 17 объектов. Это детские площадки для детских садиков, дошкольные учреждения, объекты транспортной инфраструктуры. На следующей неделе утвердим еще 5-7 объектов. И в следующем году сохраним такие темпы", - заявил губернатор.

Напоследок Александр Беглов подчеркнул, что Петербург теперь входит в тройку городов-лидеров в рейтинге качества городской среды среди миллионников.

Ранее мы сообщали, что взносы за капремонт в Петербурге теперь вырастут в два раза.

Фото: vk.com/a_beglov