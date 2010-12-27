Беглов проверил работу новой котельной в Шушарах

Раньше там работала только одна котельная.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Пушкинский район и проверил, как жилхозпредприятия подготовились к зимнему периоду. В первую очередь Беглов осмотрел новую котельную в Шушарах. Раньше в поселке на 16 домов, школу и сад была только одна котельная, теперь их стало две.

Строительство котельной началось в марте, и закончили в октябре этого года, работы вело ООО "Ландшафт". Мощность котельной – 32 МВт, есть резервный генератор на случай аварийных ситуаций.

Общая площадь котельной составляет 516 квадратных метров.

Нагрудный знак Губернатора Санкт-Петербурга "За милосердие" вручат 27-ми петербуржцам.

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