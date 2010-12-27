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Нагрудный знак Губернатора Санкт-Петербурга "За милосердие" вручат 27-ми петербуржцам
Сегодня, 14:02
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nastya960

Нагрудный знак Губернатора Санкт-Петербурга "За милосердие" вручат 27-ми петербуржцам

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Награду получат граждане, внесшие значительный вклад в профилактику бездомности.

Нагрудный знак Губернатора Санкт-Петербурга "За милосердие" будет вручен 27-ми петербуржцам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга о награждении нагрудным знаком Губернатора Санкт-Петербурга "За милосердие". Награду получат граждане, внесшие значительный вклад в профилактику бездомности и реализацию программ поддержки социально незащищенных граждан.

Ранее выборгский бездомный Борис рассказал о своей жизни в центре реабилитации "Бетель".

Фото: pixabay 

Теги: бездомные, за милосердие, нагрудный знак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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