Выборгский бездомный Борис рассказал о своей жизни в центре реабилитации "Бетель"

Преображение Бориса или всего месяц жизни не на улице.
Редакция Piter. TV продолжает следить за жизнью бездомного художника Бориса. Напомним, что месяц назад он отправился на реабилитацию в "Бетель". Сегодня мы пообщались с сотрудниками центра, которые рассказали, что Борис чувствует себя хорошо, помогает по мере своих сил вести хозяйство, читает и отдыхает.
"Сейчас Борис ждет новостей по восстановлению своих документов, ведь с ними можно уже не только начать получать пенсию, но и в полной мере медицинскую помощь, а также устроится в дом интернат для инвалидов или пожилых людей", - отметили в центре.
Сам Борис хочет вернуться обратно в Выборг, но не на улицу. Он постоянно интересуется, когда заработает "Центр Милосердия" в Северном поселке, но, к сожалению, пока центр не готов функционировать как ночлежка.
Как мы уже ранее писали, "Центр Милосердия" с радостью примет излишки урожая, прошлогоднюю консервацию, а также консервы, крупы, нижнее белье и носки.
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