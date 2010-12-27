Выборгский бездомный Борис рассказал о своей жизни в центре реабилитации "Бетель"

Борис хочет вернуться обратно в Выборг, но не на улицу. Он постоянно интересуется, когда заработает Якорь "Центр Милосердия" в Северном поселке, но, к сожалению, пока центр не готов функционировать как ночлежка.

Преображение Бориса или всего месяц жизни не на улице.

Редакция Piter. TV продолжает следить за жизнью бездомного художника Бориса. Напомним, что месяц назад он отправился на реабилитацию в "Бетель". Сегодня мы пообщались с сотрудниками центра, которые рассказали, что Борис чувствует себя хорошо, помогает по мере своих сил вести хозяйство, читает и отдыхает.

"Сейчас Борис ждет новостей по восстановлению своих документов, ведь с ними можно уже не только начать получать пенсию, но и в полной мере медицинскую помощь, а также устроится в дом интернат для инвалидов или пожилых людей", - отметили в центре.

Сам Борис хочет вернуться обратно в Выборг, но не на улицу. Он постоянно интересуется, когда заработает "Центр Милосердия" в Северном поселке, но, к сожалению, пока центр не готов функционировать как ночлежка.

Как мы уже ранее писали, "Центр Милосердия" с радостью примет излишки урожая, прошлогоднюю консервацию, а также консервы, крупы, нижнее белье и носки.