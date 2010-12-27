В Петербурге открыли научно-технологический центр завода "Полисан"

Компания выпускает каждый год 16 миллионов медикаментов , нужных в педиатрии, неврологии, онкологии и при лечении инфекционных заболеваний.

В Петербурге открыли научно-технологический центр фармацевтической компании "ПОЛИСАН". На торжественной церемонии открытия присутствовал вице-губернатор города Евгений Елин.

Первая очередь завода строилась 15 лет назад. Сегодня фармкластер стал одним из значимых элементов экономической жизни Петербурга. В нем объединились 150 компаний и 30 научно-исследовательских организаций и вузов.

Шестиэтажный корпус центра предназначен для полного цикла создания лекарств. На заводе будут разрабатывать состав и технологии лекарств, а также совершенствовать аналитические методики.

Также в НТЦ создано 150 новых высокопроизводительных рабочих мест. Компания выпускает каждый год 16 миллионов медикаментов , нужных в педиатрии, неврологии, онкологии и при лечении инфекционных заболеваний.

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