ФНС хочет обанкротить крупный петербургский завод

Налоговики подали иск на сумму около 1,7 млрд рублей.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Петербургу подала банкротный иск к Всеволожскому заводу алюминиевых сплавов (ВЗАС). Истец требует с предприятия около 1,7 млрд рублей за неуплату налога на прибыль. Об этом пишет "Коммерсант".

Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из самых крупных производителей алюминиевых сплавов в России. Кроме того, это единственное предприятие в стране, которое специализируется на рециклинге алюминиевой банки. Завод был основан в 1999 году во Всеволожске Ленобласти, однако сейчас он находится в петербургской промзоне "Рыбацкое".

По данным "СПАРК", выручка предприятия в 2017 году составила около 4 млрд рублей при чистом убытке – 380 тысяч рублей. 100 % акций завода принадлежит британской компании European Venture Investments LTD.

ФНС привлекла ВЗАС к ответственности за неуплату налога на прибыль и НДС еще в 2017 году. Тогда предприятие оштрафовали на 403,8 млн рублей. Кроме того, налоговики потребовали от руководства завода выплатить недоимку в размере 1 млрд рублей и пени на 337,3 млн рублей. По версии ведомства, ВЗАС совместно с двумя другими компаниями создал формальный документооборот, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду. ВЗАС частично обжаловала это решение в арбитраже – компании удалось добиться отмены лишних дочислений на 140,1 млн рублей.

Текущий иск пока не принят к производству.

Ранее мы писали, что ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых.

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