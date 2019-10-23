ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С подобной инициативой на пленарном заседании Госдумы РФ выступил глава Минфина.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что с 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет отечественные компании платить налоги и взносы за самозанятых граждан, используемых вместо штатных работников. Таким образом, предприятия стараются избежать выплат, заявил Силуанов.

Глава Минфина уточнил, что ФНС видит все компании, которые действуют таким образом. Проверки таких организаций не будут проводиться в течение 2019 года, что завершится в 2020-м. Налоговая служба будет досчитывать и страховые взносы, и подоходный налог.

Ранее мы сообщали о том, что ФНС заблокировала два счета Филиппа Киркорова.

Видео: YouTube / Science