ФНС сообщила о блокировке двух счетов Киркорова

При этом, генеральный директор артиста заверил, что это ложная информация.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило АГ "Москва" со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.

По данным журналистов, 12 сентября на базе ФНС "Банкинформ" (передает банкам информацию о блокировке счетов различных организаций) появилась информация о блокировке счетов артиста в двух банках.

Гендир артиста заверил, что первый раз слышит такую информацию и назвал это фейком.

Ранее Киркоров ограбил Мраморный дворец в новом клипе "Лунный гость".