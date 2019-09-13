ФНС сообщила о блокировке двух счетов Киркорова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило АГ "Москва" со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.
По данным журналистов, 12 сентября на базе ФНС "Банкинформ" (передает банкам информацию о блокировке счетов различных организаций) появилась информация о блокировке счетов артиста в двух банках.
Гендир артиста заверил, что первый раз слышит такую информацию и назвал это фейком.
Ранее Киркоров ограбил Мраморный дворец в новом клипе "Лунный гость".
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