Киркоров ограбил Мраморный дворец в новом клипе "Лунный гость"

Певец стреляет из автомата и скрывается на катере от петербургской полиции.

Филипп Киркоров выпустил клип на новую песню "Лунный гость". В ролике певец грабит Мраморный дворец, стреляет из автомата и скрывается на катере от петербургской полиции. Клип опубликован на YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA.

По сюжету Киркоров помогает своим сообщникам украсть картины и ювелирные украшения из Мраморного дворца, а затем скрыться от погони по Неве.

"Я гость, я просто лунный дождь", – гласит припев нового хита короля отечественной эстрады.

План артиста сработал: ему удалось улизнуть от полиции, отправить своих сообщников в контейнере в другой город или даже страну и притвориться ни в чем неповинной звездой перед стражами порядка. В конце клипа певец уезжает с места преступления на реанимобиле, держа в кармане крупный бриллиант.

Ранее мы писали, что Киркоров в костюме пчеловода опозорился на закрытии "Новой волны".

Видео: YouTube / GUTSERIEV MEDIA