Киркоров в костюме пчеловода опозорился на закрытии "Новой волны"

В сети появился ролик, на котором отчетливо видно, как певец поет под "фанеру".

В этом году участие Филиппа Киркорова на "Новой волне" не задалось с самого начала. Ранее певец устроил скандал во время репетиции своего номера, наорав матом на организаторов шоу. На закрытии песенного конкурса он и вовсе опозорился, открыто спев под фонограмму.

В сети появился ролик с выступления Филиппа Бедросовича, на котором отчетливо виден рассинхрон его пения с музыкальным сопровождением. Киркоров в костюме пчеловода, прогуливаясь по сцене, слышит свой голос в динамиках, однако не успевает вовремя поднести микрофон ко рту.

После публикации ролика в сети, пользователи интернета пожалели команду поп-короля. Они предположили, что подчиненные Киркорова наверняка получили хорошую взбучку от артиста.

"Когда так и не удалось отрепетировать это е$@%#$ шоу… когда команда косячит... в общем, очень надеемся, что все живы", — написал один из пользователей интернета.

Видео: Telegram / spletni_tg