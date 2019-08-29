Киркоров обматерил организаторов "Новой волны" в Сочи

Певцу не понравилось, как идет подготовка его номера к выступлению.

Народный артист России Филипп Киркоров обрушился с нецензурной бранью на организаторов фестиваля "Новая волна" в Сочи. Певцу не понравилось, как идет подготовка его номера к выступлению. Один из очевидцев слил в сеть скандальное видео с участием артиста.

На записи можно услышать, как Киркоров кричит на организаторов фестиваля. В частности, он пригрозил персоналу, что пока не отрепетирует свой номер с камерами, шоу не начнется.

Большинство пользователей интернета, увидев эти кадры, заступились за певца. Многие выразили мнение, что артист разозлился по справедливой причине.

Скандал со звездой прокомментировал и генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев. По его словам, выступление Киркорова на шоу было потрясающим, несмотря на эмоциональную репетицию.

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Видео: Instagram / sochi_on_line