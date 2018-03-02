Волочкова: "У меня был роман с Колей Басковым. Порадуйтесь за меня!"

Курортный роман произошел шесть лет назад на Мальдивах.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Алле Довлатовой на "Русском радио" о своем романе с золотым голосом России Николаем Басковым. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Со слов Волочковой, шесть лет назад Басков сам пригласил ее на Мальдивы, когда узнал, что она никуда не летит на Новый год из-за финансовых проблем. Певец оплатил путевки, но Волочкова и Басков полетели разными рейсами, чтобы избежать слухов. Однако, во время отдыха поводы для пересудов начали возникать на законных основаниях.

Люди могут относиться к этому как угодно. Но мы провели такую неделю <…> Мы смеялись, любили друг друга. <…> Был роман у меня с Колей Басковым. Порадуйтесь за меня! И за Колю тоже порадуйтесь. Анастасия Волочкова

В этом году Анастасия Волочкова наладила отношения с матерью спустя много лет.

Фото: Instagram/ Анастасия Волочкова