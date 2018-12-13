"Как я рада!": Анастасия Волочкова наладила отношения с матерью спустя много лет

Еще недавно, буквально на каждом ток-шоу Анастасия Волочкова крайне негативно высказывалась о матери, уверяя прессу и поклонников в том, что та портит ей всю жизнь. Однако после совместного поста матери Волочковой с внучкой Ариной фанаты балерины наконец-то выдохнули и порадовались за примерение дочери с мамой.

Мать Анастасии Волочковой проводит майские праздники вместе со своей внучкой, дочерью известной балерины - Ариной. Информация об этом появилась накануне на личной странице Волочковой в соцсети Instagram.

Примечательно то, что еще недавно, буквально на каждом ток-шоу Анастасия Волочкова крайне негативно высказывалась о матери, уверяя прессу и поклонников в том, что та портит ей всю жизнь. Однако после совместного поста матери Волочковой с внучкой Ариной фанаты балерины наконец-то выдохнули и порадовались за примерение дочери с мамой.

Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада! Мои любимые! Жду дома. написала балерина

Источник: Instagram Анастасия Волочкова