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"Как я рада!": Анастасия Волочкова наладила отношения с матерью спустя много лет
Сегодня, 12:30
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KaterinaKono13

"Как я рада!": Анастасия Волочкова наладила отношения с матерью спустя много лет

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Еще недавно, буквально на каждом ток-шоу Анастасия Волочкова крайне негативно высказывалась о матери, уверяя прессу и поклонников в том, что та портит ей всю жизнь. Однако после совместного поста матери Волочковой с внучкой Ариной фанаты балерины наконец-то выдохнули и порадовались за примерение дочери с мамой. 

Мать Анастасии Волочковой проводит майские праздники вместе со своей внучкой, дочерью известной балерины - Ариной. Информация об этом появилась накануне на личной странице Волочковой в соцсети Instagram.

Примечательно то, что еще недавно, буквально на каждом ток-шоу Анастасия Волочкова крайне негативно высказывалась о матери, уверяя прессу и поклонников в том, что та портит ей всю жизнь. Однако после совместного поста матери Волочковой с внучкой Ариной фанаты балерины наконец-то выдохнули и порадовались за примерение дочери с мамой. 

Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада! Мои любимые! Жду дома.

написала балерина

Источник: Instagram Анастасия Волочкова

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