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Волочкова прокомментировала судебные тяжбы с мошенниками
Сегодня, 16:36
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Волочкова прокомментировала судебные тяжбы с мошенниками

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Судебный процесс касался не только возврата собственных 1,7 млн рублей артистки, но и защиты интересов множества пострадавших клиентов.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поделилась с "Петербургским дневником", что судебный процесс против инвестиционной компании QBF касался не только возврата её собственных 1,7 млн рублей, но и защиты интересов множества пострадавших клиентов.

Генеральному директору QBF Станиславу Матюхину, юристу Евгении Россиевой, директору филиальной сети Владимиру Пахомову и главе петербургского офиса Алексею Голубеву предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, они обещали клиентам значительную прибыль от доверительного управления крупными суммами, но в реальности клиенты теряли свои вложения. Утверждается, что сумма похищенных средств превышает три млрд рублей.

Я приложила максимум усилий, чтобы вывести эту компанию мошеннической финансовой пирамиды на чистую воду, потому что защищала не только свои деньги, но и интересы простых людей. Им же пенсионеры несли последние деньги! Как только я сделала эту историю публичной, они с перепугу вернули мне вложенные средства, однако мне было важно, чтобы справедливость восторжествовала. Воры и мошенники должны быть наказаны.

Анастасия Волочкова, заслуженная артистка РФ

Ранее суд взыскал с Волочковой 60 тыс. рублей за долги по квартире в Петербурге.

Фото:  Telegram / Анастасия Волочкова

Теги: анастасия волочкова, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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