"После общения с Анастасией я поверила в себя": Волочкова помогла героине "Нового дня" на ТВ-3 изменить жизнь

Каждую пятницу в 8:40 телеканал ТВ-3 открывает зрителям дверь в новую жизнь, ведь в эфир выходит программа по преображению "Новый день".

Героиней нового выпуска станет 38-летняя швея и мама двух дочерей Валерия Злобина. Её история — это откровенный рассказ о боли, тяжёлых отношениях и надежде на новую жизнь.

Мужчина, от которого моя младшая дочь, решил, что семья ему не нужна. Домой, где мои дети, он приводит женщину и объявляет, что это его любовница. Я была в шоке. Он это сделал для того, чтобы меня побольнее уколоть. Но что я могу сделать? Приняла. Квартиру снять дорого, а детей надо одевать, обувать. Я хочу найти свой путь для того, чтобы понять, как реализоваться в жизни и подняться. Я хочу сделать так, чтобы мы с детьми не существовали, а жили полной жизнью, — поделится Валерия, объясняя, почему пришла на проект.

Также Валерия расскажет об истории своих отношений.

Когда после разрыва с ним я с детьми вернулась к нему, началось полное моральное уничтожение. Он поставил меня в такое положение, что я чувствовала, что я — грязь, которая мешается под ногами. Мне было в глаза сказано: "На что ты надеялась? Ты посмотри на себя, ты жирная свинья! Мне стыдно с тобой куда-либо выходить". Получается я доверилась человеку, надеясь на лучшее будущее, а по факту опять осталась у разбитого корыта. Мне хочется приходить с работы, чтобы кто-то интересовался, как у меня дела, если мне плохо, чтобы обняли, прижали к себе, успокоили, поцеловали в макушку. Валерия Злобина, героиня нового выпуска программы "Новый день"

Первым шагом к новой жизни для Валерии станет встреча с экспертами проекта. Специалист по поиску предназначения и энергообмену Саша Шанкара составит натальную карту героини и расскажет о её сильных сторонах и ключевых жизненных задачах. Затем телеведущий и стилист Алексей Сухарев, парикмахер Ангелина Лобанова и визажист Надежда Борисова помогут преобразить образ Валерии, что позволит ей взглянуть на себя по-новому.

Для того, чтобы сделать первый шаг в исполнении своего предназначения героиня отправится в театр к известной балерине Анастасии Волочковой. Это будет не просто попытка испытать силы в новом деле, а возможность заглянуть внутрь себя и начать путь к самореализации

Она меня удивила. У неё, как у настоящего художника, прямо на глазах из некой формы возник шедевр. Мне было очень комфортно с ней общаться. Анастасия Волочкова, балерина

Сама же уже счастливая и изменившаяся героиня выпуска признается:

После общения с Анастасией я всё-таки поверила в себя. Мне теперь хочется творить и нести людям добро, красоту. Я готова следовать своему предназначению! Валерия Злобина, героиня нового выпуска программы "Новый день"

Смотрите проект "Новый день" каждую пятницу в 8:40 на ТВ-3!

Фото: ТВ-3