Певец Шура признался, что боится и любит балерину Анастасию Волочкову

Артист назвал балерину уникальной девушкой.

Певец Шура признался, что боится и одновременно с этим восхищается российской балериной Анастасией Волочковой. Он добавил, что любит ее авторские проекты. Соответствующее заявление артист сделал в эфире YouTube-проекта Super. В ходе общения с журналисткой Аленой Жигаловой исполнитель назвал Волочкову уникальной девушкой.

Я Настю, знаешь, за что люблю? Что она после всех этих модификаций, что она творит в интервью у разных людей, как-то выкручивается и потом у нее происходят концерты с детьми. Шура, певец

Киркоров показал изменившееся лицо после пластической операции.

Фото и видео: YouTube / Super