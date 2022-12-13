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Певец Шура признался, что боится и любит балерину Анастасию Волочкову

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Артист назвал балерину уникальной девушкой.

Певец Шура признался, что боится и одновременно с этим восхищается российской балериной Анастасией Волочковой. Он добавил, что любит ее авторские проекты. Соответствующее заявление артист сделал в эфире YouTube-проекта Super.  В ходе общения с журналисткой Аленой Жигаловой исполнитель назвал Волочкову уникальной девушкой.

Я Настю, знаешь, за что люблю? Что она после всех этих модификаций, что она творит в интервью у разных людей, как-то выкручивается и потом у нее происходят концерты с детьми.

Шура, певец

Киркоров показал изменившееся лицо после пластической операции.

Фото и видео: YouTube / Super

Теги: анастасия волочкова, шура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

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