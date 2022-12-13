Певец Шура признался, что боится и любит балерину Анастасию Волочкову

Певец Шура признался, что боится и одновременно с этим восхищается российской балериной Анастасией Волочковой. Он добавил, что любит ее авторские проекты. Соответствующее заявление артист сделал в эфире YouTube-проекта Super. В ходе общения с журналисткой Аленой Жигаловой исполнитель назвал Волочкову уникальной девушкой.
Я Настю, знаешь, за что люблю? Что она после всех этих модификаций, что она творит в интервью у разных людей, как-то выкручивается и потом у нее происходят концерты с детьми.
Шура, певец
Киркоров показал изменившееся лицо после пластической операции.
Фото и видео: YouTube / Super
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