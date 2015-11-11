Градозащитники увидели проблемные стороны у решения ЗакСа об утверждении Генплана без общественных слушаний 

Piter.tv поговорил с градозащитниками и узнал их мнение о новой норме проведения общественных обсуждений в онлайн-формате.

Несмотря на то, что закон о проведении общественных слушаний по градостроительным вопросам в 2022 году в онлайн-формате, был принят в декабре 2021 года, изменение регламента Законодательного собрания в Петербурге несколько дней назад всколыхнуло общественность. Многие увидели в этом попытку ограничить права петербуржцев по контролю за застройкой города.

Piter.tv взял комментарий у лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского. Депутат еще раз обратил внимание, что закон изменили давно, ещё во время ковидных ограничений. Свежие поправки дали администрации возможность применить их и в обычное "внепандемийное" время. Так, был изменен регламент ЗакСа: теперь, когда будут рассматривать федеральный план, надо прикладывать протоколы публичных слушаний или общественных обсуждений.

Это гораздо меньше дает возможностей, чтобы реально услышать и учесть общественное мнение, но, повторяю, это условие было введено не вчера. Вопрос, скорее технический. Борис Вишневский

Депутат считает, что возможностей скорректировать решение в ближайшее время нет.

О ситуации также высказались градозащитники. Piter.tv поговорил с представителями движения "Живой город" и активистом Ярославом Костровым.

Одна из главных проблем общественных слушаний онлайн: от обсуждения важнейшего документа градостроительного планирования оказываются фактически отстранены представители старших поколений, которые либо в силу привычек, либо по состоянию здоровья (например, зрения) не могут активно пользоваться интернетом. "Живой город"

По мнению представителей движения, в последние годы в Петербурге приняли курс на максимальную закрытость и кулуарность принятия решений в градостроительной сфере.

Инициаторы этой политики видимо не понимают, что тем самым закладывают множество потенциальных "мин замедленного действия" в виде неминуемых будущих конфликтов с жителями города. "Живой город"

Градозащитник и активист движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров считает принятые изменения в регламент страхом чиновников смотреть в глаза недовольным жителям, которые раньше приходили на публичные слушания.

Собрать предложения в папочку, сшить ее и пронумеровать – это не публичные слушания и взаимодействие с петербуржцами. Это профанация! Подобные попытки нужно жестко пресекать. У города есть будущее только при условии честного и открытого взаимодействия и общения власти (если она хочет таковой называться) и гражданского общества (которое сейчас находится в зачаточном состоянии). Ярослав Костров

Между тем, реновацию в Петербурге приостановили до 1 января 2024 года.

Фото: Piter.tv