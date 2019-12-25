ЗакС Петербурга вновь большинством голосов поддержал проведение слушаний в 2022 году в формате онлайн

Жителям придется задавать вопросы с помощью видеоконференцсвязи или в чате.

Депутаты Петербурга вновь поддержали законопроект о проведении общественных слушаний по градостроительным вопросам в 2022 году в онлайн-формате. Документ прошел второе чтение 1 декабря.

Слушания проводятся онлайн с 2020 года. Решение обосновано санитарно-эпидемиологической ситуацией. Продлить меру предложил губернатор Александр Беглов. Отметим, что комиссия ЗакСа не сразу согласилась с предложением градоначальника, но позже передумала.

Не все депутаты поддерживают решение. Так, например, Борис Вишневский считает, что при дистанционном формате слушаний власти не будут прислушиваться к мнению горожан. На заседании 24 ноября он отметил, что люди массово собираются в метрополитене, на концертах, спортивных мероприятиях, но при этом общественные обсуждения офлайн запрещены. Против инициативы также выступают депутаты "Справедливой России — За Правду".

Обсуждение нового Генплана, который будут утверждать в следующем году, по всей видимости, тоже будет рассматриваться онлайн.

Фото: Piter.TV