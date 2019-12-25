Комиссия ЗакСа Петербурга со второго раза согласилась продлить онлайн-слушания на 2022 год

Речь идет об общественных слушаниях градостроительных проектов.

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам одобрило продление онлайн-формата на проведение общественных слушаний по градостроительным вопросам. Решение приняли не сразу.

Согласно принятому решению, публичные слушания в 2022 будут заменены общественными обсуждениями в Интернете, как это происходит сейчас. Как рассказал депутат Борис Вишневский, сначала губернаторcкий законопроект отклонили, однако через полчаса решили переголосовать. Переголосовать предложил Александр Ходосок. После этого было принято противоположное решение.

Лет 15 на моей памяти не проваливали губернаторские проекты на комиссии по горхозу – даже на полчаса. Чувствую, обсуждение на пленарном заседании 24 ноября будет интересным.

Борис Вишневский.

Ранее мы писали о том, что ЗакС Петербурга поддержал "губернаторскую" поправку к бюджету на 2022 год и отклонил все остальные.

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Фото: Piter.TV