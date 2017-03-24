В Петербурге стартовали обсуждения проектов планировки и межевания территорий в Кировском и Петродворцовом районах

Обсуждения пройдут до 24 ноября.

Общественные обсуждения проектов планировки и межевания территорий в Кировском и Петродворцовом районах начались в Петербурге 26 октября. Они продлятся до 24 ноября. Об этом пишет портал "Строительный Петербург", ссылаясь на сайт КГА.

В частности, речь идет об изменениях в проект планировки с проектом межевания территории квартала 2В района Ульянка, ограниченной улицей Солдата Корзуна, проспектом Маршала Жукова, западной границей парка Александрино и проездом от улицы Козлова в Кировском районе. Корректировки утверждены правительством города от 29.06.2010 №869.

Кроме того, жители обсудят проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Автомобильная дорога от Красносельского шоссе вдоль жилого комплекса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Красносельское шоссе, участок 46".

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Фото: Piter.TV