Международный ядерный форум стартовал в Петербурге

На этот раз к форуму присоединятся Россия, Беларусь, Казахстан и Иран.

В понедельник, 9 октября, в Петербурге стартовал международный ядерный форум "Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование". Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие продлится до 13 октября. Оно уже свыше 17 лет является уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, в том числе, относительно ядерной безопасности, а также презентации новых разработок в отрасли. На этот раз к форуму присоединятся Россия, Беларусь, Казахстан и Иран.

Главной темой форума в 2023 году станет проведение защитных мероприятий в случае радиационных аварий. Также участники обсудят международный и национальный опыт создания и совершенствования инфраструктуры системы аварийной готовности, способы информирования населения о ЧС, пути устранения последствий радиологических аварий.

Ранее мы сообщили о том, что форум БРИКС пройдет в Петербурге в 2024 году.

Фото: Piter.TV