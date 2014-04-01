Форум БРИКС пройдет в Петербурге в 2024 году

Он состоится в увязке с саммитом БРИКС в Казани.

Парламентский форум БРИКС состоится в Петербурге осенью 2024 года. Об этом пишет издание "РИА Новости" 28 сентября, ссылаясь на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Форум пройдет в увязке с саммитом БРИКС в Казани. По словам Матвиенко, конкретные даты утвердят позже с коллегами по дипломатическим каналам. Кроме того, она подчеркнула, что девиз российского председательства БРИКС – "укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".

Ранее на Piter.TV: Петербург станет площадкой для обсуждения перспектив строительной отрасли в РФ.

Фото: сайт Кремля