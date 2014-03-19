Петербург станет площадкой для обсуждения перспектив строительной отрасли в РФ

Конференция пройдёт в Петербурге уже в 14-й раз.

Петербург станет площадкой для обсуждения перспектив строительной отрасли в России. Первые лица федеральных и региональных органов власти, ведущие эксперты отрасли и представители строительного бизнеса встретятся уже 15 сентября на конференции "Российский строительный комплекс: вызовы и возможности". Об это сообщил портал "Строительный Петербург".

В рамках пленарного заседания гости ознакомятся с мнением специалистов и пообщаются с ними в формате "вопрос-ответ". Также будут доступны 8 тематических секций на разные темы – от проблем СРО до автоматизации бизнесс-процессов. На сайте конференции уже можно ознакомиться с тематикой круглых столов.

Конференция пройдёт в Петербурге уже в 14-й раз.

Фото: rskconf.ru