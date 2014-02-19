В Кировском районе Петербурга знакомый бабушки придушил ее 6-летнюю внучку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 16 сентября, в Кировском районе Петербурга знакомый пенсионерки придушил ее 6-летнюю внучку. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел в квартире бабушки на улице Возрождения, 9. Девочка была госпитализирована с диагнозом механическая асфиксия. Ее состояние врачи оценивали как удовлетворительное. После оказания медицинской помощи ее отправили домой.

Детали происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове автоледи сбила 13-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV