В Кировском районе Петербурга знакомый бабушки придушил ее 6-летнюю внучку

В субботу, 16 сентября, в Кировском районе Петербурга знакомый пенсионерки придушил ее 6-летнюю внучку. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел в квартире бабушки на улице Возрождения, 9. Девочка была госпитализирована с диагнозом механическая асфиксия. Ее состояние врачи оценивали как удовлетворительное. После оказания медицинской помощи ее отправили домой.
Детали происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове автоледи сбила 13-летнюю школьницу.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все