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В Петербурге 11-летний школьник отравился неизвестным веществом
Сегодня, 22:16
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В Петербурге 11-летний школьник отравился неизвестным веществом

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Мальчик начал вести себя неадекватно, не мог выполнять задания, вспомнить имена родителей.

2 октября в школе в Кировском районе Петербурга у 11-летнего мальчика обнаружили признаки отравления неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.TV.

Школьник начал вести себя неадекватно, не мог выполнять задания, вспомнить имена родителей, а в походке наблюдалась шаткость. Изначально его доставили в поликлинику №43, позже перевели в состоянии средней степени тяжести в детскую городскую больницу №5. Сейчас мальчик в отделении анестезии №1.

Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: трехлетняя петербурженка отравилась БАДом со вкусом "Тутти-фрутти".

Фото: Piter.TV

Теги: кировский район, отравление неизвестным веществом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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