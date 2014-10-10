В Петербурге 11-летний школьник отравился неизвестным веществом

2 октября в школе в Кировском районе Петербурга у 11-летнего мальчика обнаружили признаки отравления неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.TV.
Школьник начал вести себя неадекватно, не мог выполнять задания, вспомнить имена родителей, а в походке наблюдалась шаткость. Изначально его доставили в поликлинику №43, позже перевели в состоянии средней степени тяжести в детскую городскую больницу №5. Сейчас мальчик в отделении анестезии №1.
Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: трехлетняя петербурженка отравилась БАДом со вкусом "Тутти-фрутти".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все