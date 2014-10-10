В Петербурге 11-летний школьник отравился неизвестным веществом

Мальчик начал вести себя неадекватно, не мог выполнять задания, вспомнить имена родителей.

2 октября в школе в Кировском районе Петербурга у 11-летнего мальчика обнаружили признаки отравления неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.TV.

Школьник начал вести себя неадекватно, не мог выполнять задания, вспомнить имена родителей, а в походке наблюдалась шаткость. Изначально его доставили в поликлинику №43, позже перевели в состоянии средней степени тяжести в детскую городскую больницу №5. Сейчас мальчик в отделении анестезии №1.

Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV