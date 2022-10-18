Трехлетняя петербурженка отравилась БАДом со вкусом "Тутти-фрутти"

Её доставили в больницу.

В Калининском районе Петербурга трёхлетняя девочка отравилась БАДом со вкусом "Тутти-фрутти". Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 1 октября в больницу из квартиры по улице Карпинского поступила трёхлетняя девочка. Она по недосмотру взрослых съела почти 50 капсул "Омега-3 с глицином" со вкусом "Тутти-фрутти".

С отравлением препаратами, влияющими на электролитный, энергетический и водный баланс малышку оставили в больнице. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге ещё одна трёхлетняя девочка получила ножевое ранение во время ужина.

Фото: pxhere