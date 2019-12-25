В Петербурге трёхлетняя девочка получила ножевое ранение во время ужина

Семейный ужин в Невском районе Петербурга закончился приездом скорой и полиции.
Около шести вечера 27 сентября из квартиры на улице Латышских Стрелков в больницу увезли трёхлетнюю девочку. Медики обработали и зашили резаную рану лба малышке.
По предварительной информации, во время ужина, когда родители отвлеклись, двухлетний брат девочки взял со стола нож для хлеба и случайно травмировал её.
Семья благополучная и на учетах не состоит.
Ещё одна маленькая петербурженка отравилась ягодами ландыша.
Фото: pxhere
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