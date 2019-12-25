В Петербурге трёхлетняя девочка получила ножевое ранение во время ужина

Её случайно травмировал младший брат.

Семейный ужин в Невском районе Петербурга закончился приездом скорой и полиции.

Около шести вечера 27 сентября из квартиры на улице Латышских Стрелков в больницу увезли трёхлетнюю девочку. Медики обработали и зашили резаную рану лба малышке.

По предварительной информации, во время ужина, когда родители отвлеклись, двухлетний брат девочки взял со стола нож для хлеба и случайно травмировал её.

Семья благополучная и на учетах не состоит.

Ещё одна маленькая петербурженка отравилась ягодами ландыша.

Фото: pxhere