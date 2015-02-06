В Петербурге стартовали обсуждения проектов в Приморском и Колпинском районах

Общественные обсуждения идут с 25 июня и продлятся до 24 июля 2024 года.

В Петербурге начались общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории в Приморском и Колпинском районах в онлайн-режиме. Все проекты находятся в открытом доступе на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) в разделе "Публичные слушания", передает портал "Строительный Петербург".

В рамках общественных обсуждений на рассмотрение представлена следующая планировочная документация:

1. проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." в Приморском районе. Проект планировки с проектом межевания территории выполнен по заказу ООО "Специализированный застройщик "Эталон";

2. проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Черной речки до Белоостровской ул." в Приморском районе. Проект планировки с проектом межевания территории выполнен по заказу ООО "Специализированный застройщик "Эталон";

3. проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Плесецкая ул. от Комендантского пр. до Нижне-Каменской ул." в Приморском районе. Проект планировки с проектом межевания территории выполнен по заказу ООО "Специализированный застройщик "Универсал Инвест Каменка 1";

4. проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Станционная ул. в пос. Усть-Ижора и пос. Металлострой" в Колпинском районе. Проект планировки с проектом межевания территории выполнен по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Общественные обсуждения идут с 25 июня и продлятся до 24 июля 2024 года. Их организатором выступил КГА Петербурга.

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Фото: pxhere