Эксперт: " В России нет никаких предпосылок для скачков цены квадратного метра"

На ПМЭФ состоялась сессия "Город завтрашнего дня. Векторы градостроительства в условиях развития новых технологий".

В Петербурге завершился ПМЭФ-2023. Одним из главных событий мероприятия стала сессия "Город завтрашнего дня. Векторы градостроительства в условиях развития новых технологий". Корреспондент "Строительного Петербурга" побывал на этом мероприятии, где представители власти, бизнеса и эксперты в сфере урбанистики обсудили задачи, которые стоят перед девелоперами в части создания новых общественных пространств. В ходе обсуждения спикеры выяснили, что сегодня предпринимает власть для привлечения и стимулирования инвестиций. Они также ответили на ключевой вопрос заседания: что же мешает превратить все спальные районы страны в современные кварталы с новыми центрами притяжения.

О БУДУЩЕМ РЫНКА

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин на панельной сессии отметил, что сейчас строительный рынок стабилизировался. По его мнению, в России сегодня баланс спроса и предложения и нет никаких предпосылок для скачков цены квадратного метра.

Структура себестоимости не составляет единичные проценты. И поэтому даже если курс доллара изменится кратно, то это никак не повлияет на то, из чего мы строим и участвуем в строительных. Александр Гайдуков, Президент группы компаний "Страна Девелопмент"

А директор по развитию городской среды АО "ДОМ.РФ" Антон Финогенов отметил, что с точки зрения объемов ввода Россия уступает только Китаю.

С точки зрения качества жилой среды, все-таки пока не на втором месте. Поэтому здесь целый ряд направлений, но, наверное, я бы выделил образование и в хорошем смысле пропаганду. Потому что если объяснить покупателям, что такое качественное жилье, то больше шансов, что, приходя к застройщику, они это качество будут требовать с удвоенной силой. Антон Финогенов, директор по развитию городской среды АО "ДОМ.РФ"

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Фото: Росконгресс