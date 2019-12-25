ЗакС утвердил законопроект об онлайн-слушаниях по градостроительным вопросам

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Депутаты Петербурга в третьем, окончательном чтении поддержали законопроект о проведении общественных слушаний по градостроительным вопросам в 2022 году в онлайн-формате. Заседание в Мариинском дворце состоялось сегодня, 8 декабря.

Слушания проводятся онлайн с 2020 года. Решение обосновано санитарно-эпидемиологической ситуацией. Продлить меру предложил губернатор Александр Беглов. Отметим, что комиссия ЗакСа не сразу согласилась с предложением градоначальника, но позже передумала.

В режиме онлайн пройдут и слушания по Генплану города, который будут утверждать в следующем году. Отметим, что рассчетный срок генплана истек в марте этого года, однако прогнозируемый период — до 2025-го года. Документ представляет из себя стратегию развития города: описание функциональных зон, основные задачи и мероприятия, сведения о планируемых для размещения объектах и реконструкциях.

Фото: Piter.TV