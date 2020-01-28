Борис Вишневский прокомментировал решение ЗакСа о возможности утверждать Генплан без общественных слушаний

Депутат фракции "Яблоко" уточнил, что фактически речь идёт о "техническом решении": аналогичные стандарты и так действовали в Петербурге со времен пандемии. При этом парламентарий признал, что отсутствие общественных слушаний ограничит возможность услышать реальное мнение петербуржцев.

Во вторник, 18 октября, в Заксобрании Петербурга внесли изменения в регламент рассмотрения проекта Генплана — вместо публичных слушаний можно будет проводить общественные обсуждения. Фактически - переносить дискуссию в онлайн-формат. Решение всколыхнуло общественность. Многие увидели в этом попытку ограничить права петербуржцев по контролю за застройкой Северной столицы.

В разговоре с Piter.tv депутат Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Борис Вишневский пояснил, что закон изменили давно, ещё во время ковидных ограничений. Свежие поправки дали администрации возможность применить их и в обычное "внепандемийное" время.

Эта норма действует для всех градостроительных вопросов, не только для Генплана. Что было решено вчера: вчера просто поменяли регламент ЗакСа, написав, что, когда мы рассматриваем федеральный план, надо прикладывать протоколы публичных слушаний или общественных обсуждений. Раньше к Генплану по материалам полагалось прикладывать протоколы публичных слушаний. Что называется, что было проведено, те протоколы и прикладывайте. Это гораздо меньше дает возможностей, чтобы реально услышать и учесть общественное мнение, но, повторяю, это условие было введено не вчера. Вопрос, скорее технический.

Депутат отметил, что такое решение воспринял негативно. При этом он не видит возможностей скорректировать его в ближайшей перспективе.

Чтобы это изменилось, должен смениться состав Законодательного собрания или смениться губернатор.

Борис Вишневский предложил другим фракциям направить обращение к губернатору, чтобы запрет на публичные слушания в отменили. Предложение поддержала вице-спикер Марина Шишкина. По ее словам, это не "процедурный вопрос", так как он касается развития транспортной инфраструктуры и других важных для города проектов.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга