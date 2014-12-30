В Петербурге реновацию приостановили до 1 января 2024 года

Закон приостанавливает действие отдельных положений КРТ жилой застройки.

В понедельник, 17 октября, губернатор Петербурга подписал закон о приостановке отдельных положений закона "О градостроительной деятельности" до 1 января 2024 года. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Закон приостанавливает действие отдельных положений КРТ жилой застройки. В частности, до конца следующего года не будут работать статьи, где содержатся критерии отнесения неаварийных и не подлежащих сносу хрущевок к домам, которые могут быть включены в КРТ. Также не работают статьи о порядке определения границ территории КРТ жилой застройки; порядке реализации решения о КРТ и предельный срок проведения общих собраний собственников по вопросу включения или исключения дома из программы.

Напомним, реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов.

Сухенко: предоставление равнозначной квартиры при КРТ — сложный вопрос. В ЗакСе Петербурга продолжают обсуждать приостановку отдельных пунктов закона о комплексном развитии территорий.

Фото: Piter.tv