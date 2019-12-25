Сухенко: предоставление равнозначной квартиры при КРТ — сложный вопрос

В ЗакСе Петербурга продолжают обсуждать приостановку отдельных пунктов закона о комплексном развитии территорий.

Представитель губернатора в городском парламенте Константин Сухенко прокомментировал возможность города предоставить гражданам равнозначное жилье при расселении.

Вопрос Сухенко задала депутат Вера Сергеева. Она поинтересовалась, будет ли правильно вносить в закон поправки, которые гарантируют горожанам получение равнозначного жилья при переезде в том же районе. Сухенко ответил, что этот вопрос лучше адресовать Общественному штабу по вопросам реновации.

Также представитель губернатора отметил, что вопрос с равнозначным жильем "сложный". Так как для его предоставления требуются дополнительные вложения. Это должен будет либо компенсировать бюджет Петербурга, либо инвестор.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что состоялось первое заседание Общественного штаба по реновации.

Фото: ЗакС Петербурга