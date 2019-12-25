Состоялось первое заседание Общественного штаба по реновации

Представителям районов не удалось найти общий язык с депутатами.

В Мариинском дворце прошло первое заседание Общественного штаба по реновации. В него вошли 99 человек, среди которых — депутаты ЗакСа, представители органов исполнительной власти, члены Общественной палаты, муниципальные депутаты и активисты. Мероприятие продлилось около часа.

Как пишут "Невские Новости", общественной части штаба удалось взять слово не сразу. Сначала обсуждались организационные вопросы: для чего штаб был образован, как он будет работать. Было решено, чтоб его разделят на три рабочие группы. Группу по мониторингу обращений возглавит Борис Вишневский. Группой по внесению изменений в законодательство закона о комплексном развитии территорий будет руководить Денис Четырбок. А Валерий Гарнец взял на себя ответственность за взаимодействие с органами исполнительной власти. Кроме того, депутат МО "Правобережный" Павел Грудин предложил создать группу по регламенту работы Штаба. Его предложение поддержали.

Не сразу, но все-таки удалось выступить представительнице Калининского района Анастасии Кузнецовой. Она сказала о том, что представители районов хотят добиться того, чтобы закон был отменен.

Нас жители делегировали сюда с главным тезисом — тот закон, который был принят без обсуждения за неделю, надо отменять. Павел Швец, глава МО №72.

В ходе встречи также отмечалось, что нельзя реализовывать программу, когда часть граждан мобилизована.

Члены Общественного штаба договорились усилить работу с населением и не затягивать с проведением новой встречи.

Фото: ВКонтакте / Александр Бельский