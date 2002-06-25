Активисты обратили внимание на перестройку доходного дома на Васильевском острове

Впервые это было замечено в марте.

На Большом проспекте Васильевского острова продолжаются "подозрительные" работы. Как сообщили активисты Piter.tv, в доходном доме М.М. Соловейчика в начале марта была обнаружена перестройка светового фонаря на фасаде дома, после чего в здании были заменены окна и покрашены фасады.

Запрос в КГИОП (есть в распоряжении Piter.tv) показал, что работы на данном объекте проводились без согласования с комитетом. В ближайшее время КГИОП ведет работу по получению официальной информации о собственнике здания. При этом в связи с "коронавирусными" ограничениями деятельности органов власти Петербурга сама проверка деятельности пользователя здания отложена.

Для получения официальных данных о собственнике здания и принятия административно-правовых мер, КГИОП направлены обращения в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Администрацию Василеостровского района Санкт-Петербурга. Одновременно сообщаем, что КГИОП направлено предостережение о недопустимости нарушения требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в отношении объекта культурного наследия регионального значения "Дом М.М. Соловейчика" – сообщили в комитете.

Ранее мы опубликовали интервью с внучкой инженера и владельца скандально известного дома Басевича, Марианной Гусевой, о прошлом и будущем дома. Наша 92-летняя собеседница – одна из немногих, кто помнит дом еще в его расцвете.

Фото: предоставлено активистами