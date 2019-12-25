Активиста выпустили из отдела полиции после задержания во время сноса бань Екимовой

В понедельник вечером, 18 апреля, активиста и журналиста Олега Мухина выпустили из отделения полиции №18.

В понедельник вечером, 18 апреля, активиста и журналиста Олега Мухина выпустили из отделения полиции №18. Его задержали во время сноса бывших торговых бань Екимовой. Об этом сообщает Telegram-канал "Живой город".

По словам Мухина, 15 апреля активистам пообещали приостановить снос до проведения совещания с градозащитниками. Несмотря на это, их не пустили, а здание продолжили сносить до начала встречи.

По словам активистов, снос продолжается, Малый проспект весь в пыли.

Напомним, что постройка находится на Малом проспекте П.С.,4. Петербуржцы пытались предотвратить снос здания еще 15 апреля, у них произошел конфликт с охранником. В итоге людей начали задерживать. По информации на паспорте объекта, подрядчиком выступает ООО "СК"Прайд". Работы должны завершиться в октябре 2022 года.

На здании появилось граффити с надписью: "Что дальше? Эрмитаж?". Является ли объект историческим — сейчас определяет суд. Здание огородили забором. Неравнодушные граждане добиваются остановки демонтажа у районной администрации. По последней информации от активистов, в полиции сообщили, что ГАТИ выдали разрешение на снос, однако горожане не уверены, что работы законны.

Ранее в КГИОП не считают здание бань на Малом проспекте П.С. историческим. Иск градозащитников рассмотрят 25 апреля. Возможно, тогда уже будет поздно.

Фото: Telegram / @nmarga