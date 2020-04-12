Актеры из "Сватов" рассказали, как идут съемки седьмого сезона сериала

Информация со съемочной площадки начинает поступать одна противоречивее другой.

К воскресенью, 12 апреля, появилась новая информация со съемочной площадки седьмого сезона сериала "Сваты", съемка которых проходила в Белорусии.

Актриса Анна Кошмал, исполняющая роль Жени Ковалевой в ситкоме, заявила, что в новом сезоне примут участие все главные герои "Сватов", в том числе и Людмила Артемьева с Николаем Добрыниным, слухи об уходе которых появлялись ранее.

Актер Федор Добронравов в интервью порталу iReactor заявил о том, что съемки шли давно, просто в настоящее время "все приостановилось".

До этого появлялась информация о том, что актриса Людмила Артемьева отказалась от съемок в новом сезоне сериала. Актриса Татьяна Кравченко предположила, что Артемьева не появится в седьмом сезоне "Сватов" из-за того, что её возмутил гонорар. При этом даже стало известно, кем планировали заменить актрису.

Видео: Ставрополь город Креста / YouTube