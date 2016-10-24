Актер Альфред Молина вернётся к роли Доктора Октавиуса в новом "Человеке-пауке"

На это не повлияет "смерть" его персонажа.

Актер Альфред Молина вернётся к роли Доктора Октавиуса в новом фильме студии Marvel о Человеке-пауке. Как сообщил актер в интервью Variety, его обеспокоил факт, что его герой погиб в фильме "Человек-Паук 2" – утонул на дне Гудзона. Однако режиссер Джон Уоттс намекнул, что в этой киновселенной никто не умирает по-настоящему.

Кроме того, внешность суперзлодея планируют "омолодить" с помощью компьютерной графики, чтобы разница в 17 лет не так сильно бросалась в глаза зрителям.

Последние новости о фильме, который готовится к выходу. Компания Sony Pictures представила официальное название третьей части франшизы "Человек-паук" – "Нет Пути Домой". Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука в новых фильмах по киновселенной.

Исполнители главных ролей - актеры Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон - анонсировали в социальных сетях шуточные названия фильма, среди которых были "Звонок домой", "Домашний вредитель" и "Дружище". В опубликованном видео все трое жалуются, что им не сообщают настоящее название третьей части.

В фильме от студии Marvel может появиться большое количество злодеев. Предположительно, в новой части картины про приключения супергероя покажут Песочного человека, Мистерио, Зеленого гоблина, Венома, Скорпиона, Стервятника и Крэйвена-охотника.

Главную роль в ленте сыграет Том Холланд. Также известно, что в картине снимутся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, исполнившие роли Человека-паука в проектах от студии Sony.

Фото: кадр из фильма "Человек-Паук 2"