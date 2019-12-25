Тоби Магуайр вернется к роли Человека-паука в новом фильме от Sony

Новая картина про Человека-паука станет мультивселенной.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что актер Тоби Магуайр снова сыграет Человека-паука. Об этом сообщает FandomWire со ссылкой на источник в киностудии Sony.

Известно, что третья часть "Человека-паука" от Sony станет мультивселенной. В одной киноленте встретятся Том Холлонд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр.

Также в киноленте зрители могут увидеть злодея Электро в исполнении актера Джейми Фокса.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер второго сезона сериала "Пенниуорт" о молодости дворецкого Бэтмена.

Фото:кадр из фильма