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В новом фильме Marvel Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука
Сегодня, 13:50
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IRINA_CHALKINA

В новом фильме Marvel Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука

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Третью часть блокбастера снимет Джон Уоттс.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука в новых фильмах по киновселенной. Об этом The Hollywood Reporter.

Известно, что третью часть блокбастера снимет Джон Уоттс. Планируется, что весь основной актерский состав вернется к своим ролям. 

Детали сюжета новой киноленты пока не раскрываются. По данным инсайдеров, в будущей картине появится злодей Электро, которого сыграет Джейми Фокс.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер мини-сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга.

Фото:кадр из фильма

Теги: marvel, доктор стрэндж, человек-паук
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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