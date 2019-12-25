В новом фильме Marvel Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука в новых фильмах по киновселенной. Об этом The Hollywood Reporter.
Известно, что третью часть блокбастера снимет Джон Уоттс. Планируется, что весь основной актерский состав вернется к своим ролям.
Детали сюжета новой киноленты пока не раскрываются. По данным инсайдеров, в будущей картине появится злодей Электро, которого сыграет Джейми Фокс.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер мини-сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга.
Фото:кадр из фильма
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