В новом фильме Marvel Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука

Третью часть блокбастера снимет Джон Уоттс.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука в новых фильмах по киновселенной. Об этом The Hollywood Reporter.

Известно, что третью часть блокбастера снимет Джон Уоттс. Планируется, что весь основной актерский состав вернется к своим ролям.

Детали сюжета новой киноленты пока не раскрываются. По данным инсайдеров, в будущей картине появится злодей Электро, которого сыграет Джейми Фокс.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер мини-сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга.

Фото:кадр из фильма