В новом «Человеке-пауке 3» могут появиться сразу 9 злодеев Marvel

На экраны картина выйдет в конце следующего года.

В фильме "Человек-паук – 3" от студии Marvel может появиться большое количество злодеев. Предположительно в новой части картины про приключения супергероя покажут Песочного человека Мистерио, Зеленого гоблина, Венома, Скорпиона, Стервятника и Крэйвена-охотника.

Главную роль в ленте сыграет Том Холланд. Также известно, что в картине снимутся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, исполнившие роли Человека-пука в проектах от студии Sony.

Выход нового фильма про супергероя от Marvel намечен на декабрь 2021 года.

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