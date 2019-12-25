  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В новом «Человеке-пауке 3» могут появиться сразу 9 злодеев Marvel
Сегодня, 15:28
59
Rybka123

В новом «Человеке-пауке 3» могут появиться сразу 9 злодеев Marvel

0 0

На экраны картина выйдет в конце следующего года.

В фильме "Человек-паук – 3" от студии Marvel может появиться большое количество злодеев. Предположительно в новой части картины про приключения супергероя покажут Песочного человека Мистерио, Зеленого гоблина, Венома, Скорпиона, Стервятника и Крэйвена-охотника. 

Главную роль в ленте сыграет Том Холланд. Также известно, что в картине снимутся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, исполнившие роли Человека-пука в проектах от студии Sony. 

Выход нового фильма про супергероя от Marvel намечен на декабрь 2021 года.

Ранее: Marvel выбирает нового злодея для фильма "Мстители"

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии