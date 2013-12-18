Аксенов назвал иноагентом Наримана Джелялова

Глава Крыма рассказал о том, кем считает подозреваемого по делу о диверсии на газопроводе.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал агентом иностранных спецслужб первого заместителя руководителя организации "Меджлис крымско-татарского народа" (* - запрещенная на территории России экстремистская организация) Наримана Джелялова. Мужчина обвиняется силовиками в исполнении диверсии на газопроводе полуострова. Чиновник ответил на вопрос журналистов с телеканала "Россия-24" о том, кто такой Нариман Джелялов.

Это агент "Меджлиса", агент иностранных спецслужб. По-другому я сказать не могу. В судебном заседании это все будет установлено. Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник пояснил прессе, что свои задачи преступники получали напрямую от украинского главного разведывательного управления. По мнению Аксенова, в свою очередь ГРУ получало задачи от представителей США.

В настоящее время по решению суда трое подозреваемых в диверсии около Симферополя арестованы до 4 ноября. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК (грозит фигурантам расследования 15 годами лишения свободы.

ФСБ установила связь "Меджлиса"* с украинской разведкой по делу о диверсии на газопроводе.

Фото и видео: YouTube / Россия 24