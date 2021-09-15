ФСБ установила связь "Меджлиса"* с украинской разведкой по делу о диверсии на газопроводе

Силовики раскрыли подробности диверсии на газопроводе, которая готовилась в Крыму при участии украинской разведки.

ФСБ России установила связь "Меджлиса крымско-татарского народа" (* - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) с украинской разведкой по делу о диверсии на газопроводе. В начале сентября текущего года силовики поймали подозреваемых посредника преступления и по совместительству зампредседателя "Меджлиса" Наримана Джелялова, исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. Фигуранты расследования контролировались, по данным силовиков, иностранцами из Херсона.

Задержанные на допросе рассказали оперативникам, что через организацию украинцы пытались провести протесты среди крымско-татарского населения. Исполнители выезжали в июне 2021 года в Херсон, чтобы пройти обучение у сотрудников ГРУ. В июле взрывное устройство было перемещено на территорию Крыма. Сейчас задержанным мужчинам грозит лишение свободы до 15 лет.

ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США. Организаторами диверсии являются — Риза Ягьяев-Велиулаев, Максим Мартынюк и его непосредственный начальник Виктор Зелинский. пресс-служба ФСБ РФ

Известно, что Ягьяев-Велиулаев покинул Крым в 2016 году после сорванной террористической операции. Он является сотрудником ГУР. Мартынюк представляет военную разведку Украины, как и Виктор Зелинский. Диверсия в регионе якобы была санкционирована начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым.

Аксенов: диверсия на газопроводе в Крыму является частью гибридной войны против РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости